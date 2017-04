Lundi chaud au Québec

Après avoir profité d’une belle dernière journée de week-end, dimanche, les résidents du Sud du Québec pourront laisser leur manteau à la maison, lundi, alors qu’Environnement Canada prévoit que le mercure indiquera les 20°C.

Ce sont 10 degrés au-dessus de la moyenne. Le record pour un 10 avril remonte à 1945, alors qu’il avait fait 26,1°Celsius. La lotion solaire sera de mise puisqu’on annonce un indice UV de 6 ou élevé.

Le ciel sera généralement ensoleillé, mais les nuages feront leur apparition en fin d’après-midi tandis qu’on annonce 60 % de probabilité d’averses au cours de la nuit de lundi à mardi.

«À long terme, on prévoit pour le sud du Québec un printemps plus chaud, mais également plus pluvieux que la moyenne, si on se fie aux moyennes des trente dernières années», a expliqué le météorologue Gilles Brien après avoir observé les données d’Environnement Canada.

Déjà, la moyenne de précipitations de 77 mm en avril pour le sud du Québec a été dépassée. Depuis le début du mois, 84,4 mm de pluie sont tombés.

«On peut s’attendre à un mois d’avril record en termes de précipitations, compte tenu des quantités reçues depuis le début du mois», a soutenu M. Brien.