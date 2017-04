Moins de nids-de-poule à Saguenay cette année

La saison des nids-de-poule est officiellement commencée et les signalements à la Ville de Saguenay sont déjà nombreux.

Depuis le 1er janvier, 325 nids-de-poule ont été signalés à la Ville par des citoyens. À pareille date l'an passé, il y avait eu 797 signalements.

«L'an passé, ça pouvait paraître beaucoup, mais il y a eu trois périodes de redoux, a expliqué le porte-parole de la Ville de Saguenay, Jeannot Allard. Cette année, il y en a eu seulement une, mais elle a été intensive. Donc oui, il y a un peu plus de signalements de nids-de-poule que 2015-2014.»

Heureusement, la Ville a lancé lundi son opération intensive de colmatage.

«Dans les dernières semaines, on avait une équipe affectée pour chacun des arrondissements, a précisé le porte-parole de Saguenay. Maintenant, il y aura huit équipes dans les trois arrondissements et ces équipes-là vont se relayer de jour, de soir et de nuit.»