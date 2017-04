Psychiatre radié 10 semaines pour avoir emprunté de l’argent à un patient

Un psychiatre de Charlemagne dans Lanaudière a été radié pour 10 semaines pour avoir emprunté de l’argent à un patient à qui il a aussi acheté des propriétés.

Joël Des Rosiers avait plaidé coupable à trois infractions devant le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec pour «s'être placé en situation de conflit d'intérêts et d'être intervenu dans les affaires personnelles de son patient ne relevant pas du domaine de la santé».

Aux prises avec des problèmes financiers à la suite d’un divorce, le psychiatre qui pratique depuis 30 ans a obtenu un prêt de 100 000 $ de cet homme d’affaires en février 2011. Il l’a remboursé six mois plus tard. L’année suivante, c’est au tour du patient de se divorcer et de vouloir se départir de certains biens. Joël Des Rosiers lui achète alors un terrain vacant lui appartenant à Charlemagne pour 100 000 $, dont le montant est financé par le vendeur.

En 2014, Joël Des Rosiers a récidivé en achetant un «luxueux chalet» à son patient. Il a alors déboursé 300 000 $, mais une somme de 100 000 $ a été financée personnellement par l’homme d’affaires, actionnaire de la compagnie fondée par son père où il travaille. La femme du patient a alors reproché au médecin «d'avoir emprunté de l'argent à son mari et de l'influencer» et de lui avoir permis «de soustraire du patrimoine familial les immeubles qu'il a achetés de ce dernier».

Le psychiatre a remboursé tous ses prêts en octobre 2015 et quelques mois plus tard, le patient a déposé une plainte auprès du Conseil de discipline.

Manquements graves

Même si le psychiatre connaissait le patient depuis une vingtaine d’années et qu’ils sont devenus des amis après avoir commencé à le soigner en 2004, le Conseil de discipline estime que les «infractions reprochées constituent des manquements graves et en lien avec la profession puisqu'un médecin se doit de toujours sauvegarder son indépendance professionnelle et préférer les intérêts de son patient aux siens». Il ajoute dans sa décision rendue le 17 mars que le patient était «vulnérable, étant une personne ayant des troubles d'ordre psychologique et étant médicamenté».