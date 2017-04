Québec renouvelle son appui financier à la State University of New York

Le gouvernement du Québec a renouvelé son engagement financier afin de soutenir le programme de la Chaire Fulbright en études québécoises à la State University of New York (SUNY), à Plattsburgh.

L'annonce a été faite lundi par le ministre Geoffrey Kelley, qui était conférencier invité dans le cadre d’un événement organisé par l'Institut des études québécoises de la SUNY. Chaque année, un - ou une - récipiendaire de la Chaire Fulbright est reçu pendant quatre mois par cet institut avec une bourse de 25 000 $ US.

La nouvelle convention de subvention signée avec Fulbright Canada prévoit le versement d’un montant de 23 000 $ US par année sur trois ans par le gouvernement québécois afin, notamment, «d'approfondir les connaissances sur le Québec au sein de la communauté universitaire et, plus largement, parmi les leaders d'opinion aux États-Unis». Fulbright Canada est une fondation vouée aux échanges dans le domaine de l’éducation entre le Canada et les États-Unis.

Le partenariat entre Québec et Fulbright Canada pour la Chaire Fulbright dure depuis 2011.

«Je me réjouis de soutenir le travail admirable que font l'Institut des études québécoises et la Chaire Fulbright, a affirmé le ministre Kelley à Plattsburgh, lundi, devant un auditoire composé d'une centaine de représentants du monde universitaire et des affaires de la région de Plattsburgh.

«Le Québec et l'État de New York jouissent d'une relation dynamique qui est prioritaire pour nous et il nous importe de la faire rayonner le plus possible. L'octroi de cette subvention permettra à l'Institut de poursuivre son travail exceptionnel au sein de la communauté de SUNY Plattsburgh et ce faisant, de souligner les liens profonds qui unissent le Québec et la Nouvelle-Angleterre.»

L'Institut des études québécoises est le seul institut spécialisé en études québécoises aux États-Unis et le campus de Plattsburgh est le seul établissement américain à offrir une mineure sur le Québec.