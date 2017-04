Québec subventionne un sport illégal

Le gouvernement du Québec octroie annuellement une subvention à la Corporation de kick-boxing amateur du Québec même si le kick-boxing est théoriquement illégal dans la province.

Des plaintes faites à différents corps policiers mettent désormais en péril certaines compétitions, même si le sport est régi par un organisme reconnu et subventionné par le ministère

Un gala de kick-boxing prévu au Casino de Montréal a d’ailleurs dû être annulé le 26 février dernier parce que le Service de police de la Ville de Montréal le considérait comme illégal.

«Pleins de compétitions amateurs sont annulés ou en attente», déplore Pierre Breton, directeur de la Corporation.

«Nos entraîneurs n’ont plus la possibilité de faire participer leurs athlètes à des compétitions officielles. On avait des contrats de signés pour une vingtaine de galas ce printemps, mais maintenant ils sont en péril», a-t-il ajouté.

Changement de loi

Depuis la modification de la loi canadienne sur les combats concertés en 2013, il revient aux provinces d’émettre un décret pour permettre à chaque fédération sportive de pratiquer son sport. Or, presque quatre ans plus tard, le décret se fait toujours attendre, et les athlètes en paient le prix.

Pourtant, la Corporation est désignée par le gouvernement du Québec pour superviser toutes les compétitions de kick-boxing qui ont lieu à travers la province.

M. Breton accuse les fonctionnaires responsables du dossier de «dormir au gaz» et «d’avoir attendu à la dernière minute» avant de reconnaître que la situation est problématique.

L’Agence QMI a demandé des explications au ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport le 3 avril dernier. Aucune explication n’a toutefois encore été fournie.