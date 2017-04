Rencontre émouvante entre un petit garçon et la femme qui l'a sauvé

Il lui fallait un nouveau rein pour survivre. Et sans même le connaître, elle a consenti à ce don précieux. La rencontre entre un petit garçon et la femme qui lui a sauvé la vie lui a donné lieu à des instants émouvants, en fin de semaine.

Jordan Terry, un petit Californien de 4 ans qui habite dans la ville de Fairfield, est né prématurément, deux mois plus tôt que la date d’accouchement prévue. Quand il a atteint l’âge de 2 ans, ses problèmes rénaux étaient devenus tellement graves qu’une greffe était nécessaire.

Sa famille a alors lancé des appels à l’aide dans les journaux régionaux ainsi que sur les médias sociaux, dans l’espoir de trouver un généreux donneur compatible.

La demande a attiré l’attention d’une femme qui possède un ami en commun avec la famille du petit Jordan.

«J’ai vu la photo du petit garçon avec sa grand-mère et j’ai pris le temps de lire le message. Puis j’ai pensé à mes trois enfants...» relate Victoria Myers, la voix étranglée par les sanglots.

«Je me suis dit que j’aimerais que quelqu’un le fasse pour eux, si j’étais dans la même situation», a-t-elle poursuivi.

Deux ans plus tard, après une chirurgie réussie, les deux familles ont jugé que le temps était venu de se connaître en chair et en os. En apercevant le petit garçon, fleurs aux mains et lunettes de soleil sur le nez, Mme Myer n’a pas pu contenir ses larmes

«De pouvoir le rencontrer enfin signifie beaucoup pour moi. C’est tellement bouleversant», a résumé la femme qui a changé, pour le mieux, la destinée d’une famille entière.

Maintenant, tout ce beau monde espère se rencontrer plus souvent.