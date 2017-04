Réunion des ministres des Affaires étrangères du G7

Les ministres des Affaires étrangères du G7 se retrouvent lundi et mardi à Lucques (Italie), pour tenter de relancer le processus politique en Syrie et transmettre un message «clair et coordonné» à Moscou.

Cette réunion annuelle devait être pour plusieurs chefs de la diplomatie l'occasion de faire la connaissance du nouveau secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, en abordant une série de sujets: lutte contre le terrorisme, situation en Libye et en Ukraine, provocations nord-coréennes, accord sur le nucléaire iranien...

Mais l'attaque chimique présumée qui a fait 87 morts à Khan Cheikhoun, dans le nord-ouest de la Syrie, et les représailles américaines contre une base aérienne de l'armée syrienne, les premières en six ans de conflit, ont fortement modifié l'ordre du jour.

En plus des tables rondes qui doivent débuter lundi après-midi, le ministre italien des Affaires étrangères, Angelino Alfano, a convoqué pour mardi matin une réunion spéciale élargie avec la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie et le Qatar, a confirmé lundi à l'AFP le ministère italien des Affaires étrangères.

Les relations se sont crispées dimanche entre les États-Unis qui ont appelé au départ du président syrien Bachar al-Assad et les alliés de Damas, notamment la Russie et l'Iran, qui ont menacé Washington de représailles.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a annulé une visite prévue lundi en Russie pour privilégier les contacts avant la réunion du G7, «afin d'organiser un soutien international coordonné à un cessez-le-feu sur le terrain et d'intensifier le processus politique».

Alors que M. Tillerson doit se rendre à Moscou après son passage à Lucques, l'objectif est qu'il puisse «passer ce message clair et coordonné aux Russes», a ajouté M. Johnson.

Le chef de la diplomatie américaine est arrivé dès dimanche soir en Italie. Il a entamé une série de rencontres bilatérales par un entretien dans la matinée avec son homologue japonais Fiumio Kishida, et devait participer à une cérémonie du souvenir à Sant'Anna di Stazzema, un village près de Lucques où 560 civils ont été assassinés par des nazis en 1944.

La première table ronde des sept ministres est prévue à 16h30 (14h30 GMT) au palais ducal de Lucques.

Les réunions ministérielles du G7 (États-Unis, Japon, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, France et Italie) permettent traditionnellement de prendre le temps de discuter, à l'écart de la presse, avec des délégations réduites.

Pour le ministre français Jean-Marc Ayrault, cela pourrait être aussi l'occasion de demander à l'administration américaine de clarifier sa position sur des questions comme les migrations, le climat, la question Israël/Palestine ou encore la volonté affichée de moins participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, selon une source diplomatique française.