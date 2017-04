Des années durant, sa colère contre l’impôt et le juge à la retraite Alban Garon auraient été le moteur de la vie d’Ian Bush. Le sexagénaire, accusé de triple meurtre, aurait longuement fomenté sa vengeance. C’est du moins la prétention de la Couronne qui présente sa preuve au procès de l’accusé au palais de justice d’Ottawa.

«C’est un dossier où le juge Garon aurait rendu une décision [contre Ian Bush] à la Cour canadienne de l’impôt qui remonte à 2000. [...] Trois vies humaines pour une décision qui tourne autour de 27 000 dollars», déplore la juge à la retraite Nicole Gibeault. «Il avait de la haine contre l’impôt fédéral, il en voulait à mort à M. Garon», ajoute l’ex-magistrate.

Bush est accusé des meurtres prémédités d’Alban Garon, sa femme Raymonde et leur voisine Marie-Claire Beniskos. Les crimes se sont déroulés au condo du couple Garon chemin Riverside à Ottawa, en juin 2007.

Les trois homicides n’ont été résolus que sept ans et demi plus tard, quand un vol avec séquestration chez un vétéran ottavien a permis au policier de remonter jusqu’à Bush dont l’ADN prélevé chez les Garon était le même que celui découvert chez l’ancien militaire de 101 ans. Ian Bush a été inculpé formellement du triple meurtre en février 2015.

Ian Bush | archives

Petit coffre à outils

«D’après la preuve de la Couronne, il [...] tenait un journal chaque jour avec toutes sortes de détails. L’acrimonie et le sentiment de vengeance habitaient ce monsieur-là. Il en voulait terriblement à l’impôt et encore plus à M. Garon», informe Nicole Gibeault.

La juge à la retraite explique que d’après les preuves présentées par la Couronne au procès de l’accusé, Ian Bush s’est présenté au domicile du juge Garon le jour des meurtres avec un attirail pour assouvir sa vengeance. «Il est arrivé avec un petit coffre d’outils. Il avait tout l’équipement nécessaire pour torturer ses victimes. Il était même allé sonner chez le juge un ou deux jours avant. C'était hautement prémédité.»

Toujours d’après ce qui a été entendu au procès, la scène de crime laissait transparaître la rage qui animait l’individu. «C'était indescriptible. On a retenu beaucoup d’informations pendant huit ans [puisque l’enquête était toujours en cours] et là, on apprend qu’il y a eu une violence hors de l’ordinaire surtout sur M. Garon. Les deux femmes aussi ont été terriblement violentées. Il s’est acharné sur ses victimes», fait savoir Nicole Gibeault.

Le procès d’Ian Bush 61 ans devrait durer trois mois.