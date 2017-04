Une piscine suspendue dans le vide

Si vous avez peur des hauteurs, la piscine de cette tour à condos n’est peut-être pas pour vous.

Située au 40e étage de la Market Square Tower, à Houston, au Texas, le fond de cette piscine à couper le souffle est complètement translucide, rapporte Mashable.

Les baigneurs peuvent ainsi apprécier la vue, à plus de 152 mètres dans les airs.





















La vidéo montrant cette piscine exceptionnelle a été placée sur la page Facebook des promoteurs immobiliers et a été visionnée plus de 2 millions de fois en quelques jours.

Malgré son aspect inquiétant, la piscine est totalement sécuritaire. Le fond est fait d’une épaisse couche de plexiglas de 8 pouces d’épaisseur.

En plus de cet attrait, plusieurs services sont offerts aux propriétaires de condos : court de basketball intérieur, gym et cinéma, notamment. Le coût des unités commence à 2400$ par mois pour moins de 600 pieds/carrés et va jusqu’à 25 000$ par mois pour un penthouse de luxe sur deux étages.