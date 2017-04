Une véritable fête de princesse pour une fillette en phase terminale

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Une fillette de six ans souffrant d’un cancer en phase terminale a vu l’un de ses souhaits exaucé, dimanche à Fruitland, en Idaho, lorsque des membres de sa communauté se sont mobilisés pour lui organiser une véritable fête de princesse.

Alannna Schiffauer a été diagnostiquée avec un neuroblastome en janvier 2015. Après plusieurs traitements dans le but de vaincre ce type de cancer infantile, elle est tombée en rémission pendant un an.

Mais malheureusement, la maladie est revenue de plus belle et maintenant, elle n’a plus que quelques semaines à vivre.

«Elle est forte, soutient sa grand-mère, Tammy Johnson. Elle s’est bien battue, elle s’est vraiment bien battue pendant longtemps. Elle voulait vraiment aller à l’école et elle a pu le faire. Elle a pu faire plusieurs choses incroyables.»

Son amour pour les princesses de Disney ont inspiré ses proches à lui organiser cette fête magique. La petite Alanna a eu droit à des s’mores, de la barbe à papa, une manucure et un bal.

Sa famille dit être très reconnaissante devant cet impressionnant élan de générosité

«C’est quelque chose qui démontre à quel point cette famille est importante pour la communauté, soutient une amie de la famille, Jenica Lawrence. Le fait que cette petite fille soit condamnée a jeté tout le monde par terre et c’est pour ça qu’ils ont réussi à organiser cette fête si rapidement avec seulement 48 heures de préavis.»

«Ce sont des moments difficiles, mais c’est aussi une magnifique célébration de sa vie, ajoute la grand-mère. Et c’est ce que nous avons l’intention de faire avec le temps qu’il nous reste avec elle.»

Cette fête maintenant passée, Alanna a d’autres souhaits qu’elle aimerait réaliser. Plus tard cette semaine, elle aura notamment la chance de faire un tour de camion de pompier. Sa famille prévoit également célébrer Noël plus tôt.