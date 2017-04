Wall Street finit proche de l'équilibre sur fond de tensions internationales

Wall Street a fini proche de l'équilibre lundi sans actualité économique marquante, les investisseurs ne semblant pas s'affoler du regain de tensions internationales: le Dow Jones a pris 0,01% et le Nasdaq 0,05%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 1,92 point à 20 658,02 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 3,11 points à 5 880,93 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 1,62 point, soit 0,07%, à 2 357,16 points.

À Toronto, l’indice S&P TSX s’est apprécié de 63,66 points pour terminer la journée à 15 730,79.

«C'était très limité aujourd'hui en matière d'actualité économique, tandis que la Bourse a simplement ignoré les tensions géopolitiques», a résumé Peter Cardillo, économiste en chef chez First Standard Financial.

Les derniers jours ont été marqués par le bombardement inattendu des forces syriennes par les États-Unis et, lors du week-end, les relations se sont tendues entre Washington et les alliés de Damas, notamment Russie et Iran, qui ont menacé de représailles.

À cela s'ajoute le ton offensif pris par la diplomatie américaine face à Pyongyang, le secrétaire d'État Rex Tillerson ayant prévenu vendredi que les États-Unis étaient prêts à «agir seuls» si nécessaire contre la Corée du Nord.

Ces actualités «auraient pu affecter les marchés mais ne l'ont pas vraiment fait», a reconnu Bill Lynch, de Hinsdale Associates. «Il ne se passe manifestement pas grand-chose aujourd'hui... Et cela risque d'être le cas pendant toute la semaine.»

Wall Street restera fermée pour le Vendredi saint et, d'ici là, n'aura guère à se mettre sous la dent que les premiers résultats du secteur bancaire avec, jeudi, Wells Fargo, Citigroup et JP Morgan.

Seul élément notable lundi, la Bourse a été «soutenue par la hausse des cours pétroliers», a jugé M. Cardillo.

Les cours de l'or noir ont fini au plus haut depuis un mois à New York, profitant de bonnes perspectives de la demande tandis que les inquiétudes sur une offre trop abondante passaient au second plan.

Le marché obligataire avançait. Vers 20H20 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,362%, contre 2,382% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,989%, contre 3,009% précédemment.