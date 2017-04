À un cheveu d'une catastrophe sur la route 155

Un automobiliste a passé à un cheveu de provoquer un grave accident, hier matin, près de La Tuque, en Mauricie, alors qu'il a fait un dépassement illégal sur la route 155 pendant qu'un véhicule venait de l'autre direction.

La scène a été captée par la caméra fixée dans l'habitacle du camion de Michel Gélinas, qui a par la suite transmis la séquence via la page Facebook TVA Nouvelles.

Les images permettent de voir le camion transportant du gaz naturel qui roule à 86 km/h en direction sud, dans une zone de 90 km/h. À un certain moment, alors que le marquage au sol interdit tout dépassement et qu'un véhicule roule vers le nord, on aperçoit une Nissan qui termine de dépasser le camion.

«Je me suis aperçu qu'il voulait dépasser et j'ai vu l'autre auto arriver. Je me suis dit: Ça ne passe pas!», a raconté à TVANouvelles.ca Michel Gélinas, camionneur depuis une quarantaine d'années.

Le conducteur au volant de la voiture n'a finalement pas réussi à regagner sa voie à temps, obligeant le camionneur à ralentir brusquement et l'autre automobiliste à dévier de sa voie vers l'accotement.

«Il y a des gens qui ne se soucient pas de la vie des autres», a commenté le chauffeur du camion.