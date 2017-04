Agressée pendant des années, elle tenait à ce qu'on identifie le «père grand-père»

Pendant 30 ans, Nathalie Lesage a gardé un terrible secret: elle a été agressée à des centaines de reprises par son père.

Pour la première fois hors du palais de justice, l’une des victimes du «père-grand-père de Val-des-Monts» a raconté son histoire, dans le cadre de l’émission «La Parole aux Victimes», qui sera présentée à LCN ce mardi à 20 h.

De l’âge de 5 ans jusqu’à 16 ans, son père, qui devait l’aimer et la protéger, assouvissait plutôt sur elle ses plus bas instincts. «Au début, c’était plus des attouchements, du tripotage. C’était comme un secret. Il ne fallait pas que je le dise. Puis, il venait me chercher à l’école et me disait: je vais te montrer ce que c’est de devenir une grande fille».

capture d'écran, TVA Nouvelles

À l’âge de 8 ans, après lui avoir fait prendre de l’alcool, Jacques Lesage lui a fait subir sa première agression complète. Nathalie l’ignorait, mais elle n’était pas la seule victime: sa sœur ainée Lucie était aussi sous l’emprise de Jacques Lesage qui, pour les gens de la région de Cantley, en Outaouais, était un honnête commerçant jouissant d’une excellente réputation. Lesage est même allé jusqu’à faire trois enfants à sa propre fille.

Nathalie Lesage a réussi en partie à échapper aux agressions de son père en fuyant la maison dès l’âge de 13 ans, se réfugiant chez des amies ou de la famille. À plusieurs reprises, elle a pensé à s’enlever la vie. «Je ne voulais pas lui donner la chance en mourant d’emmener mon secret avec moi , dit-elle.

C’est finalement à l’âge de 16 ans qu’elle a mis son père agresseur au pied du mur. «Je lui ai dit que je n’avais le courage de me suicider, mais que j’aurais le courage de le tirer.»

Les agressions ont alors cessé, mais pas la douleur. Elle a fondé une famille, est devenue foyer d’accueil, a redonné aux jeunes le bonheur qu’on lui avait volé. Puis, lors d’un souper avec une de ses sœurs en 2014, la vérité a éclaté. «On a pleuré deux, trois heures. J’étais soulagée, mais en même temps d’avoir parlé.» Elle s’est alors aperçu que sa sœur Lucie avait aussi subi pareil sort.

Lucie a porté plainte, suivie de Nathalie: en novembre 2014, Jacques Lesage était arrêté pour agressions sexuelles. En janvier, cette année, il était condamné à 15 ans de prison. «Pour la première fois, j’ai eu l’impression d’avoir fait quelque chose qui allait changer ma vie.»

Fière d’elle, elle a tout de même longuement hésité à se confier, mais l’a fait pour amener d’autres victimes à faire de même.