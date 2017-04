Au bal ensemble après s'être rencontrés à l'hôpital

Le bal des finissants est une étape cruciale pour de nombreux jeunes partout dans le monde. Deux amis qui se sont rencontrés à l'hôpital alors qu'ils combattaient la même maladie ont une raison de plus de célébrer.

Liddy Anstoetter et Graham Rider sont devenus inséparables après avoir traversé une période particulièrement difficile de leur vie il y a maintenant sept ans.

Les deux jeunes ont tous deux subi des chirurgies particulièrement douloureuses en raison de leur maladie, l'achondroplasie, une forme de nanisme.

«Ils arrivent et ils brisent vos os et mettent des barres de métal dans vos jambes», explique Liddy.

C'est donc en traversant ces moments difficiles que Liddy et Graham se sont rapprochés.

«Elle me comprend parfaitement, sans aucun doute. Elle me connait peut-être même mieux que je me connais», explique Graham.

Cette période de leur vie étant désormais derrière eux, ils peuvent maintenant penser au futur.