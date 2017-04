Campagne de solidarité commerciale en ligne à Sept-Îles

La Chambre de commerce de Sept-Îles lance une campagne de solidarité commerciale en ligne afin de susciter un dialogue entre les commerçants et les jeunes consommateurs de cette région de la Côte-Nord.

Cette campagne web s'adresse principalement aux consommateurs âgés de 25 à 34 ans, lesquels représentent la clientèle la plus susceptible d'acheter en ligne.

Une vidéo a été partagée sur la toile et la Chambre de commerce de Sept-Îles compte sur les médias sociaux pour la faire connaître.

On invite les consommateurs à communiquer directement avec les commerçants ou encore avec la Chambre de commerce de Sept-Îles, par Messenger, au sujet de leur expérience d'achat à Sept-Îles.

Par la suite, la chambre communiquera avec ces commerces et leur fournira les commentaires reçus sans dévoiler le nom des consommateurs. On espère ainsi favoriser l'échange d'information.

La Chambre n'a pas la prétention de vouloir contrer le commerce en ligne, et ne veut pas lancer le message que les commerçants demandent la charité.

«Ce n’est pas une campagne de culpabilisation. On n’est pas en train de dire que nos commerçants font pitié, ce n’est vraiment pas ça l’idée. On a confiance que les commerçants de Sept-Îles ont tout ce qu’il faut pour satisfaire la majorité des besoins des consommateurs de Sept-Îles. Ce qu’on veut, c’est créer la vitrine à travers laquelle les consommateurs vont pouvoir voir que ce service-là existe. Et que les commerçants vont pouvoir démontrer que le service existe, et qu’ils sont capables de s’ajuster au besoin de la clientèle», a dit le directeur de la Chambre de commerce de Sept-Îles, Paul Lavoie.

«Ça peut venir créer un pont avec la clientèle qui n’ose pas venir nous parler, qui est gênée, qui cherche un produit et qui n’ose pas le demander, peu importe la raison», a indiqué pour sa part la propriétaire d’Au Petit Chaperon rouge, Katy Roy.