Des orages laissent craindre le pire dans la région de Québec

La météo excessivement douce de lundi combinée à la pluie des dernières heures et aux couverts de glace encore bien présents font leur oeuvre sur plusieurs rivières de la région de Québec.

Si des riverains aux abords de la rivière Beaurivage sont évacués de façon préventive, plusieurs Beaucerons sont sur un pied d’alerte, puisque la rivière Chaudière a sorti de son lit. Et des orages à venir au cours de la journée de mardi font craindre le pire

La Ville de Lévis procède depuis mardi matin à l’évacuation de plusieurs citoyens vivant aux abords de la rivière Beaurivage, dans le secteur Saint-Étienne. Les résidences des rues Oscar-Carrier, Marcel-Roussel et de la Boucle sont évacuées. Ces rues sont également fermées à la circulation.

Les personnes touchées par les débordements peuvent se rapporter au centre d’accueil des sinistrés à la salle Étienne-Baillargeon, située au 4119, route des Rivières, toujours dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon.

Encore un couvert de glace

Sophie Latreille, porte-parole chez Hydro-Météo, indique que la météo des derniers jours joue un rôle dans les débordements, mais «c’est surtout aussi parce qu’il y a un couvert de glace», précise-t-elle.

Pour ces raisons, la hausse du niveau d’eau de la rivière Beaurivage restera sous surveillance dans les prochains jours. «Il va continuer vers la hausse (le niveau d’eau) aujourd’hui (mardi), et il y a un avertissement de débâcles.»

Par ailleurs, la région de Québec pourrait être affectée par une ligne d’orages, mardi, ce qui fait craindre d’autres inondations.

«La pluie fera réagir les petits cours d’eau», prévient Mme Latreille.

À Beauceville et à Saint-Joseph, la rivière Chaudière est sortie de son lit. Ce cours d’eau fait l’objet d’une surveillance accrue dans le secteur de Saint-Lambert, en Nouvelle-Beauce, et dans plusieurs points d’observation, en Beauce, notamment à Sainte-Marie et à Saint-Georges.