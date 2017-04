«Il m’a dit qu'il regrettait de ne pas m'avoir tuée»

Quinze ans durant, Gabriela a vécu sous l’emprise de son mari. Elle craignait sa colère, ses reproches et ses coups. Jusqu’au jour où la mère de deux enfants apeurée, mais résolue, a décidé d'appeler les policiers. Son conjoint armé d’un marteau venait de la pousser contre un mur et de la menacer. Elle s’est depuis refait une nouvelle vie et veut sensibiliser les femmes et leurs proches.

«Folle. O**i de folle». C’est à répétition que Gabriela a entendu son mari l’insulter, la détruire psychologiquement. La violence, le contrôle comme c’est presque toujours le cas se sont installés doucement, de manière insidieuse dans le couple. «Tu étais où? Pourquoi tu n’es pas rentrée? Tu te fais prendre par le cou. Puis, ton argent commence à disparaître et ça finit par être de ta faute», a-t-elle expliqué en entrevue à TVA Nouvelles.

Elle pensait que l’homme qu’elle aimait changerait, qu’il était dans une mauvaise passe. «C’est fou ce que je vais dire, mais dans notre tête, on se dit que ça va passer, que c’est un stress du travail. Il était gentil en public. Les gens me disaient qu’il me traitait comme une princesse», détaille-t-elle.

«Sois belle et ferme-la»

Les années passent et Gabriela se fait toujours traiter de folle, rabaisser, mais doit avoir une image parfaite, jouer le jeu en public afin de faire plaisir à son mari. «Sois belle, sois présentable, puis ferme-la!», dit-elle. Elle ajoute que son conjoint rentrait souvent saoul et qu’il avait un problème de jeu.

La jeune femme met deux enfants au monde. La violence est toujours présente dans le couple. De plus en plus en fait. Son mari s’en prend même à la mère de ses enfants, et ce, sous les yeux de son fils et de sa fille qui l’implorent d’arrêter. C’est pour une histoire de télévision que le mari de Gabriela serait devenu fou de rage.

«J’ai décidé de démonter la télé et de la mettre dehors. Il avait un marteau, j’ai été accotée dans le mur. La seule chose que j’avais dans la tête, c’est que je ne voulais pas être légume, car c’était ma tête. "Tue-moi" que je lui ai dit. Il a pris le plus petit, l’a lancé dans son camion et il est parti en fou. La police de Laval est partie après lui», relate Gabriela.

Rebâtir sa vie

Elle a porté plainte contre son mari en 2013. Ce dernier a purgé deux semaines de prison pour voies de fait d’après ce qu’elle a raconté à TVA Nouvelles. «Avant ça, il m'avait clairement dit qu'il regrettait de ne pas m'avoir tuée.»

«Il contrôlait tout, même l’argent. Tous les comptes étaient en retard, la maison allait être saisie. Tout ce que je voulais en portant plainte et demandant le divorce, c’est de pouvoir respirer, avoir la paix, survivre», souffle Gabriela.

La femme se désole du fait que son entourage savait ce qu’elle vivait, mais n'a pas levé le petit doigt. «Personne n'ose aider, car les gens ne veulent pas de problème. Pire encore, son père m'avait même dit que si je portais plainte contre son gars, j'aurais affaire à lui. Il est important de dire aux proches qu’il faut aider les personnes vivant de la violence, de ne pas hésiter», insiste- t-elle.

Gabriela rebâtit sa vie petit à petit, retrouve la confiance que son ex s’était employée à miner. Elle a retrouvé un amour d’adolescence sur Facebook et a renoué avec lui. Sa fille et son fils l’aiment. Elle aussi et lui en retour. Ses deux enfants voient leur père un week-end sur deux. «Je ne suis pas guérie à 100%, mais je vis.»