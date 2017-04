Le site de Shia LaBeouf piraté

Shia LaBeouf a lancé le 20 janvier dernier son site internet hewillnotdivide.us, pour protester contre Donald Trump. L’acteur a lancé en parallèle une performance sous forme de protestation au cours de laquelle il encourage le public à chanter «He will not divide us», en français «Il ne nous divisera pas», le tout étant diffusé en streaming.

Hier cependant, le site internet de Shia LaBeouf a été piraté, pour le premier jour de Pâques. Un pirate a remplacé le texte de la page d’accueil par un texte disant: «14/88 #JewsWillNotDivideUs». Les chiffres sont deux symboles suprémacistes célèbres et le hashtag dit en français: «les juifs ne nous diviseront pas».

Le message a rapidement été supprimé et le texte initial réinstallé. Shia LaBeouf, dont la maman est juive, n’a pas encore commenté cette opération de piratage, mais ce n’est pas la première fois que son projet est victime d’attaques antisémites. Le lendemain du lancement de sa protestation au Museum of the Moving Image de New York, un homme avait approché l’acteur et commencé à crier des insultes Nazis, déclenchant une réaction de Shia LaBeouf.

La vedette a été arrêtée et accusée d’agression et de harcèlement. Les charges ont finalement été abandonnées récemment à cause du manque de preuves. La protestation a été déplacée à Albuquerque au Nouveau-Mexique, avant de s’installer à la Foundation for Art and Creative Technologue à Liverpool en Angleterre.

Outre ce piratage de son site, Shia LaBeouf a fait parler de lui la semaine dernière après avoir été viré d’un bowling où le ton était monté avec le barman.