Les nids-de-poule occupent les garagistes à Saguenay

L'arrivée des nids-de-poule amène-t-elle un surcroît de travail chez les garagistes?

TVA Nouvelles a fait le tour mardi des garages dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, pour s'informer de la situation.

Plusieurs propriétaires ont confirmé que c’est une période un peu plus occupée en raison bien entendu des nids de poule qui refont surface. Généralement, on nous dit que ce n’est pas pire que les autres années, mais que ce n’est pas mieux non plus.

On parle de trois à cinq bris chaque semaine, lesquels sont directement reliés aux nids-de-poule.

Au garage Robert Gasse de la rue Racine, on constate qu’il y a davantage de bris, et des bris de plusieurs natures.

«C'est peut-être un peu plus de bonne heure cette année», a dit le propriétaire, Robert Gasse.

«On ramasse des pneus fendus, des pneus brisés et des roues bossées», a-t-il indiqué.

Un bris un peu particulier a été constaté dans le commerce de M. Gasse. Après s’être mesuré à un trou plus ou moins profond, c’est le radiateur d’un véhicule qui a encaissé le coup. Il faudra changer cette pièce, une facture d’au moins 400 $, en plus de la main d'œuvre.

L'autre raison qui explique l'achalandage accru, c'est la saison du changement de pneus, quoique dans ce cas-ci l'opération est sans doute un peu plus agréable à compléter, parce que ça montre que l'été est à nos portes.