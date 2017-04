L'État français ferme une mosquée «légitimant le jihad armé»

Les autorités françaises ont ordonné mardi la fermeture, dans le cadre de l'état d'urgence, d'une mosquée à Torcy, en région parisienne, pour des prêches «légitimant le jihad armé».

«La mosquée était devenue un lieu où étaient prônées une idéologie radicale ainsi que des incitations au jihad. Certains prêches, ouvertement hostiles aux lois républicaines, incitaient à la haine envers les autres communautés religieuses, au premier rang desquelles les musulmans chiites et les juifs», a précisé le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl dans un communiqué.

«Rejetant l'autorité de l'État, la laïcité et la démocratie, les messages diffusés apparaissaient contraires aux valeurs de la République et susceptibles de constituer le terreau d'atteintes à la sécurité et à l'ordre public», a ajouté le ministre.

Selon l'arrêté préfectoral de fermeture pris lundi, deux imams officiants dans le lieu de culte ont aussi «apporté leur soutien aux fidèles de la mosquée mis en cause dans la cellule terroriste dite "de Cannes-Torcy"». Le procès de cette cellule jihadiste, présentée par les services antiterroristes comme l'une des plus dangereuses opérant en France depuis les attentats de 1995, doit s'ouvrir le 20 avril.

La mosquée de Torcy, gérée par l'association Rahma, rassemblait jusqu'à 500 fidèles à l'occasion de la prière du vendredi, a précisé la préfecture.

Cette mosquée est le troisième lieu de prière fermé en France par les autorités depuis le début de l'année 2017.

En 2016, la France comptait quelque 2500 mosquées et salles de prière, dont environ 120 considérées comme diffusant une idéologie salafiste, qui revendique un retour à un islam rigoriste des origines. La France compte la plus importante communauté musulmane d'Europe, celle-ci rassemblant quelque cinq millions de membres.

Ce pays est placé en état d'urgence depuis les attentats jihadistes sans précédent qui ont fait 238 morts depuis 2015.