Libérée après avoir dénoncé son père qui l'a agressée pendant 11 ans

«C'est tellement libérateur!» Nathalie Lesage se sent maintenant plus libre depuis qu'elle a dénoncé son père, Jacques Lesage, en novembre 2014.

Elle qui avait été agressée par lui de l'âge de 5 ans jusqu'à 16 ans avait gardé son secret pendant 30 ans. C'est la plainte portée par sa soeur Lucie, à qui Lesage avait fait trois enfants, qui l'a décidé à se rendre au poste de police.

Le fait de parler a cependant fait remonter beaucoup d'émotions. «C'est une vie complète où tu as fait semblant que tout va bien. Ça te ramène à la réalité de ce que tu as vécu».

Elle avoue avoir vécu des montagnes russes d'émotion entre sa dénonciation et le procès, un peu plus de deux ans plus tard. Nathalie Lesage reconnait que malgré son courage et sa détermination, elle n'y serait pas arrivée toute seule.

Trois femmes ont fait toute une différence dans sa vie et l'ont aidé à traverser tout le processus judiciaire: l'enquêteuse Marie-France Gagnon de la police de la MRC des Collines, à qui elle s'est d'abord confiée, ainsi que les intervenantes Sophie Lévesque du CAVAC (Centre d'aide aux victimes d'actes criminels) et Michelle Léveillé CALACS (Centre d'aide dans la lutte contre les agressions à caractère sexuel). «Je braillais ma vie dans leurs bureaux. Ce sont des gens qui ont le coeur sur la main. Ils sont là pour te soutenir. C'est la lueur au bout du tunnel.»

Cette dénonciation ainsi que le processus judiciaire qui a suivi et qui a culminé avec les trois semaines de procès ont changé sa vie. Elle a parlé publiquement dans le cadre de l'émission «La parole aux victimes» pour donner le courage à d'autres de le faire. «La vie est beaucoup plus belle. J'ai confiance en l'avenir maintenant».