Nombre record de virements Interac en 2016

Les consommateurs et entreprises du Canada sont de plus en plus friands des virements de fonds réalisés via Interac, comme en font foi les 158 millions de transactions réalisées sur cette plateforme en 2016 en pays.

Selon l’Association Interac et Acxsys Corporation, il s’agit d’un nouveau record et d’une très forte hausse de près de 50% par rapport aux 105 millions de virements qui avaient été enregistrés l’année précédente.

Au total, ce sont plus de 63 milliards $ qui ont été virés en 2016, pour une valeur moyenne de 408 $ par transaction, a précisé l’entreprise.

«Nous savons que les consommateurs et les entreprises du Canada apprécient la commodité et la sécurité du service Virement Interac, et nous sommes convaincus qu'ils sauront également profiter des améliorations que nous apporterons sur le marché au cours des prochains mois», a soutenu Mark O'Connell, président et chef de la direction de l'Association Interac et d'Acxsys Corporation, dans un communiqué émis mardi.

Parmi les innovations à venir, l’entreprise compte bonifier son service Interac avec la possibilité de demander des fonds lors d’un virement. La planification de virements postdatés et/ou périodiques est également dans les cartons d'Interac.