Plus d'une centaine d'incendies ravagent la Floride

Le gouverneur de Floride Rick Scott a mobilisé mardi des moyens spéciaux pour lutter contre la centaine de feux de forêt qui ont déjà brûlé plus de 8 000 hectares dans cet État du sud-est des États-Unis.

«Cela ne peut qu'empirer à mesure qu'arrivent les mois plus chauds de l'été et il est crucial de prendre toutes les mesures possibles dès maintenant pour être prêts», a souligné Rick Scott dans un communiqué. Le gouverneur a donc déclaré l'état d'urgence, ce qui lui permet de mobiliser des fonds spéciaux pour combattre ces incendies.

Selon les autorités locales, 105 feux sont actuellement actifs en Floride, dont 23 couvrent chacun plus de 40 hectares. Ils ont déjà ravagé 8.000 hectares en tout.

Depuis janvier, les feux ont brûlé quelque 28.000 hectares dans cet État au climat chaud. Sur le premier trimestre, la superficie touchée est 250% plus vaste que celle brûlée en Floride sur la même période en 2016.

Les météorologues s'attendent désormais à ce que les prochains mois soient encore plus chauds et secs qu'à l'habitude en Floride, ce qui laisse craindre l'apparition d'un plus grand nombre d'incendies.

«Nous n'avons pas vu de saison aussi active depuis 2011», a souligné Adam Putnam, responsable de l'agriculture pour le gouvernement de la Floride. «Toutes les régions de notre État sont susceptibles d'être touchées par les feux de forêt», a-t-il ajouté dans un communiqué.