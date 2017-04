Plusieurs primeurs en salle aux FrancoFolies

Éric Lapointe, Claude Dubois, Daniel Bélanger et Safia Nolin sont quelques-unes des têtes d’affiche de la programmation en salle de la 29e édition des FrancoFolies de Montréal qui se tiendra du 8 au 18 juin et qui comprendra plus de 50 concerts.

À eux s’ajouteront bon nombre d’artistes francophones connus, dont les chanteurs Corneille et Katerine qui se produiront le 9 juin.

Le mentor de l’équipe de Marc Dupré à «La Voix V» a opté pour une toute nouvelle formule qu’il dévoilera au Club Soda.

«Corneille, ça fait 15 ans qu’il a lancé son premier album et il a préparé un show particulier pour cette soirée, a précisé Laurent Saulnier, vice-président à la programmation des FrancoFolies, en conférence de presse, mardi. Corneille acoustique, d’abord et avant tout, avec son ami Marco Volcy. À ma connaissance, c’est la seule fois où ce show-là va exister.»

Le retour du Français Katerine au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts sera aussi marqué par un événement unique, «un spectacle un peu particulier puisqu’il sera accompagné uniquement par une pianiste dans le plus grand dépouillement», a expliqué Laurent Saulnier.

Perreau dans la lune

Afin de souligner les 10 ans de son concert «Perreau et la lune», Yann Perreau retrouvera quant à lui son vieux complice Alex McMahon pour un rendez-vous intimiste à la Cinquième Salle de la Place des Arts, le 9 juin.

«On fait le show pas mal ¨as is¨. C’est assez spécial. C’est les deux premiers albums – ¨Western romance¨ et ¨Nucléaire¨ – à la sauce deux pianos, un peu d’électronique, plus tour de chant théâtral. Peut-être que ça va permettre au monde de découvrir d’où j’arrive.»

Un Rémi nouveau

Le nom de Rémi Chassé fait aussi partie de ceux qui se produiront aux FrancoFolies. Le finaliste de «La Voix II» réchauffera le Métropolis pour Éric Lapointe, le 17 juin. Ce sera ainsi l’occasion de tester des pièces.

«Je pense que je vais me permettre de présenter des nouvelles ¨tounes¨ parce que je suis en écriture ces temps-ci et je n’ai pas encore eu l’occasion de faire autre chose qu’une nouvelle ¨toune¨ dans mon show.»

Pour répondre à la forte demande liée à ce spectacle, le chanteur croit qu’une tournée de quelque vingt dates pourrait être mise sur pied.

Les billets pour tous les spectacles des prochaines FrancoFolies seront en vente dès jeudi à midi au francofolies.com où se trouve toute la programmation.