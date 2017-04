Québec Exquis commence la semaine prochaine

Amateurs de bonne bouffe et de bons vins ? Treize jours de gourmandises vous attendent lors de la 7e édition de Québec Exquis qui commencera la semaine prochaine.

Pas moins de 22 restaurateurs seront jumelés à 22 producteurs pour concocter un menu trois services à prix d’ami (20 $ le midi, 40 $ ou 50 $ en soirée), dans leur restaurant respectif.

À l'occasion de ce festival gourmand, le plus important de la région, les épicuriens pourront déguster les vins du Languedoc, la région vinicole en vedette cette année.

En plus de s’en mettre plein les papilles dans les plus grands restaurants de Québec, les festivaliers auront aussi l’occasion d’explorer les volets «cuisiner», «sortir» et «dormir».

Cuisiner

Pour ceux qui aimeraient élargir leurs connaissances culinaires, des cours de cuisine et des ateliers culinaires seront offerts par Ateliers & Saveurs ainsi que par Thermomix :

- Cours de cuisine chez Atelier & Saveurs : 27 avril, 50 $ taxes en sus;

- Cours de cuisine chez Thermomix : 19, 20, 21 et 22 avril, activité gratuite.

Sortir

Les cinéphiles seront aussi servis lors de Québec Exquis, alors que le Cinéma Le Clap présentera le film «Théâtre de la vie», un documentaire racontant la démarche du chef multiétoillé, Massimo Bottura, qui a invité une soixantaine de restaurateurs à créer des repas de qualité pour les moins nantis d’Italie, en puisant dans les poubelles de certains restaurants et épiceries. La projection de ce film inclut aussi la dégustation de vins ainsi que des «bouchées exquises» : Cinéma Exquis.

- 22 avril au Cinéma Le Clap (14 h 30), 15 $ taxes en sus.

Le Grand Festin, une activité conviviale de type «long table dinner» accueillera pas moins de 10 convives toutes attablées coude à coude autour d’une table de 120 pieds, clôturera le festival cette année. Ce sera l’occasion de partager un repas en compagnie des artisans de l’événement.

- 30 avril au Centre des congrès de Québec, 100 $, taxes incluses. L’achat d’un billet comprend aussi un laissez-passer au Salon international des vins et spiritueux de Québec pour le jour même, ainsi que des coupons de dégustation.

Dormir

Les festivaliers sont aussi invités à séjourner, à prix d’ami, dans divers hôtels de la vieille capitale dont le Fairmont Le Château Frontenac, l’Auberge Saint-Antoine, l’Hôtel des Couteliers, l’Hôtel PUR et le Bonne Entente.

Tous les détails sont disponibles au www.quebecexquis.com.