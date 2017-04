Toilettes autonettoyantes: Ville-Marie va de l'avant

L'arrondissement Ville-Marie, à Montréal, achètera finalement 12 toilettes autonettoyantes au coût de 3 millions $ à une entreprise dont le dirigeant d'une filiale a reconnu avoir versé des pots-de-vin et fait de la fausse facturation.

Le contrat a été adopté au conseil d’arrondissement mardi soir.

L’adoption du contrat, qui était prévue le mois dernier, avait été à nouveau repoussée puisqu’il restait des vérifications à faire par le Service de l’approvisionnement, responsable de la conformité du processus d’appel d’offres.

L’arrondissement ne donne pas de détails, mais indique seulement que «les vérifications nécessaires ont été faites auprès des instances concernées sans qu’aucune anomalie empêchant l’attribution de ce contrat ne soit détectée».

La firme Atmosphäre était la seule entreprise à avoir soumissionné à l'appel d'offres de Montréal pour construire ces 12 toilettes. Notre Bureau d'enquête avait révélé en février dernier que cette firme était liée à l'entreprise Imagineo, dont l’un des dirigeants a admis avoir déjà versé des pots-de-vin pour obtenir des contrats publics et produit de fausses factures. Ce dirigeant n’est plus vice-président d'Imagineo, mais agi toujours comme directeur des opérations et chargé de projets.

La chef de Projet Montréal, Valérie Plante, a inscrit sa dissidence à l’adoption du contrat.

Marcel Paré, président de la compagnie Urbenblu, qui avait soumissionné pour le projet pilote qui a été annulé et qui déplore les critères exigeants de l’appel d’offres, a affirmé au conseil d’arrondissement qu’il a été rencontré par le Bureau de l’inspecteur général sur le sujet.

Selon le plan initial, les premières toilettes doivent être livrées pour le mois d’août.

Contexte québécois

«À peine deux ans après la Commission Charbonneau, la confiance du public à l’égard des contrats publics n’est pas à un niveau très élevé, a souligné Daniel Weinstock, professeur à l’Université McGill et ancien directeur du Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal (CRÉUM). Disons que dans notre contexte québécois, c’est imprudent d’avoir agi de la sorte, avec un seul soumissionnaire. Cela ne fera rien pour restaurer la confiance du public»

«Il y a beaucoup de cas d’entreprises qui sont réhabilitées, où on change les noms sur papier, a ajouté Danielle Pilette, spécialiste en gestion municipale l'Université du Québec à Montréal (UQAM). À mon avis, le problème est peut-être dans la façon dont l’appel d’offres a été fait. Il y a peut-être eu de la complaisance. L’arrondissement aurait dû mieux contrôler le rapport qualité-prix et même imposer un prix maximum.»

Des toilettes sur eBay

La Ville de Seattle, aux États-Unis, a eu une mauvaise expérience en 2008 avec ses cinq toilettes autonettoyantes achetées à 5 millions $, ce qui l’a mené à les vendre à perte à 12 000 $ sur eBay.

Dans un article du «Seattle Times», la Ville de Seattle expliquait que ces toilettes étaient devenues un repère pour la vente de drogue et la prostitution. L’administration devait également dépenser plusieurs milliers de dollars pour l’entretien et les déchets restaient pris dans le mécanisme des toilettes.