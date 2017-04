«Un cocktail assez explosif» en Corée du Nord

La situation en Corée du Nord a de quoi inquiéter les dirigeants internationaux, mais également nos panellistes de l'émission quotidienne «La Joute». Bernard Drainville a répété à plusieurs reprises que le régime nord-coréen n'est pas très rationnel, tout comme son leader.

«On est tous sur des charbons ardents et Kim Jong-Un on a beaucoup de difficulté à juger de rationalité de cet homme-là on le soupçonne d'être un peu cinglé, comme le reste du régime», a-t-il expliqué.

Selon lui, le fait que la Corée du Nord possède des armes nucléaires et a déjà pratiqué plusieurs essais est particulièrement angoissant.

«Un moment donné, quelqu'un va faire une fausse manoeuvre, quelqu'un interprète mal un signal de l'adversaire et décide de poser un geste et met en branle un engrenage dans lequel on est tous pris», ajoute le jouteur.

«La Corée du Nord a des armes nucléaires, on le sait tous, vous pouvez être certains que les Américains ont autour de la péninsule coréenne des sous-marins qui ont des armes nucléaires à bord, la Chine est tout prês évidemment. C'est un cocktail assez explosif que l'on vit présentement», martèle l'ex-député.

«Bernard dit que Kim Jong-Un n'a pas l'air très rationnel, moi je dirais que c'est un euphémisme, mais je regarde Trump, il n'a pas l'air très très rationnel non plus, a nuancé Luc Lavoie. Je le regarde aller avec ses tweets et ses conneries, ses niaiseries et sa bande de connards, je commence à trouver ça un peu énervant.»

Rappelons que les Américains ont rapproché un de leur porte-avions près de la Corée du Nord devant la menace d'une possible attaque nucléaire. Le président américain Donald Trump a réaffirmé être prêt à «résoudre le problème» nord-coréen, et ce, même sans l'aide de la Chine.

«Ne tenez pas pour acquis que dans un affrontement entre la Corée du Nord et les États-Unis que les Chiniois vont prendre le même parti que les Américains. La dernière affaire que les Chinois veulent, c'est une réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, un régime démocratique capitaliste aux frontière de la Chine», a toutefois prévenu Drainville.