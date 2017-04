Un laboratoire pour aider les personnes atteintes d’anorexie en Mauricie

Sarah a combattu l'anorexie pendant 10 ans. Hospitalisée à plusieurs reprises elle sait à quel point ce n'est pas facile de s'en sortir.

«Mes symptômes commençaient à être vraiment graves. Ça me stressait et ça stressait mes proches. J'aurais pu mourir n'importe quand», confie la jeune femme aujourd'hui âgée de 28 ans.

Alors qu'elle n'avait que la peau et les os, le laboratoire Loricorps de l'UQTR aurait pu lui être d'un grand secours

«À ce moment-là, la seule aide à Trois-Rivières c'était des groupes ouverts de l'ANEB», ajoute-t-elle.

Grâce à un don de 400 000$, le laboratoire va permettre à des patients d'être traités et suivis ici plutôt qu'à Montréal.

Les troubles alimentaires touchent 300 000 Québécois. Pour les médecins les troubles alimentaires demeurent encore aujourd'hui difficiles à diagnostiquer et à traiter.

«C'est très complexe et si on prend seulement un angle médical on va manquer un aspect important de la problématique et si on prend seulement le côté psychologique on manque certains aspects de la santé physique de la personne. C'est pour cette raison que c'est important de travailler en équipe», explique le Dr Éric Dauth, médecin associé au laboratoire Loricorps.

Même la réalité virtuelle est mise à contribution dans le traitement grâce au programme cybercorps.

Le laboratoire devrait pouvoir suivre 150 personnes sur quatre ans.