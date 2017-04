La police demande l’aide du public pour retrouver une femme de 31 ans portée disparue depuis mardi matin à Québec.

Mélanie Roy a été vue pour la dernière fois vers 8h15, en face du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL), sur le boulevard Laurier.

Selon les autorités, la femme pourrait se trouver dans un terminus ou une gare d’autobus.

La police affirme avoir des raisons de craindre pour la sécurité de Mme Roy si elle ne reçoit pas «les soins appropriés à son état».

Mélanie Roy mesure 1,70 mètre (5 pi 6 po) et pèse 58 kg (150 lb). Elle a les cheveux bruns aux épaules et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail à capuchon noir et un jean pâle.

La police demande à toute personne qui apercevrait Mme Roy de contacter immédiatement le 911.