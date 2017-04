Ayant déjà été victime de violence conjugale par le passé, Chloé Brunone, 22 ans, dit avoir été profondément troublée par le sort tragique qu’a connu Daphné Huard-Boudreault, assassinée par son ancien petit ami à Mont-Saint-Hilaire.

«Quand ça s'est passé, j'en avais pour 2 ou 3 jours à avoir du mal à dormir, dit-elle en entrevue avec Denis Lévesque. J'ai eu le motton, vraiment, quand je l'ai appris. [...] Je suis retombée entièrement dans mon pattern" à moi, qui s'était passé quelques mois plus tôt.»

Chloé a elle aussi été sous l’emprise d’un homme violent. Pourtant, au début de cette relation, tout semblait parfait.

«En fait, moi, j'ai rencontré un garçon dans un bar il y a environ un an, raconte-t-elle. J'ai commencé à le voir. Nous, ce qu'on voit, c'est un peu stéréotypé, mais les gars qui nous gâtent, qui sont fins avec nous et nous traitent comme des princesses, c'est ça qui se passe.»

Mais les choses se sont envenimées rapidement. Après avoir été laissée une première fois par cet homme, Chloé a malgré tout décidé de lui donner une deuxième chance. C’est à ce moment qu’il a commencé à se montrer jaloux et possessif.

«Quand on allait au restaurant et que je disais: "Bonjour, on va prendre deux verres d'eau", il disait: "C'est moi qui réponds! C'est moi qui parle!" C'est tout petit et ça commence comme ça», explique la jeune femme.

Chloé soutient également qu’un soir, lors d’une sortie dans un restaurant, il lui a même lancé une boisson gazeuse au visage.

«On s'est rendus au fast-food pour manger, relate-t-elle. Un gars à côté de moi cherchait un couvert. Je lui ai donné, je suis partie à rire. Quand il m'a vue, il est parti dehors. J'ai dit : "Qu'est-ce qu'il y a?" Il s'est reviré de bord et m'a garroché sa liqueur dans la face. Il a pris son auto et m'a laissée toute seule à Montréal.»

Escalade de violence

Peu à peu, les marques de violence et d’agressivité se sont accumulées.

«Il me maîtrisait, se souvient-elle. Il embarquait par-dessus moi. Il mettait son doigt sous mon nez pour me faire mal. Dans le lit, on se chicanait, il me mettait les doigts dans les côtes pour me garder.»

Mais c’est lorsque cet homme a tenté de la couper de sa famille que Chloé a compris qu’elle devait mettre un terme à cette relation toxique.

Lorsqu’elle lui a annoncé qu’elle le quittait, l’homme a eu recours à la force pour tenter de la retenir.

«Il m’a pris par la gorge, il m’a accoté dans le mur», dit la jeune femme.

Il a ensuite sorti une arme à air comprimé pour la menacer. Chloé admet avoir eu «vraiment peur», pensant qu’il s’agissait d’une véritable arme à feu.

Elle a finalement réussi à prendre la fuite chez ses parents. Malgré tout, son ex-copain a réussi à la rejoindre et à pénétrer à l’intérieur de la demeure.

C’est grâce au sang froid et à l’intervention de sa mère, Marie-Josée Bérubé, que le jeune homme a finalement lâché prise et qu’il a quitté les lieux.

Aujourd’hui, Chloé vit toujours dans la crainte de recroiser cet homme qui lui a fait vivre un véritable enfer.

«Ça peut arriver à n’importe qui», déclare-t-elle.

Elle souhaite maintenant que des programmes de prévention soient mis en place pour éviter qu’un autre drame ne survienne. Elle réclame également que les policiers soient mieux formés pour intervenir dans ce type de situations.