Une sexagénaire souffrant d’Alzheimer portée disparue à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a lancé un appel au public, mardi, pour retrouver une sexagénaire souffrant d’Alzheimer.

Mercedes Jimenez, 68 ans, a quitté son domicile de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve vers 16 h mardi et n’a pas été revue depuis.

Selon le SPVM, Mme Jimenez est capable de marcher rapidement pendant longtemps. Elle aimerait beaucoup se promener aux abords d’épiceries et de commerces, particulièrement sur les rues Bélanger et Jean-Talon et sur le boulevard Langelier.

La famille de la disparue craint pour sa sécurité. En raison de sa maladie, Mme Kimenez souffre de pertes de mémoire importantes et elle doit prendre régulièrement des médicaments.

Mercedes Jimenez mesure 1,6 m (5’ 4’’) et pèse 54 kg (119 livres). Au moment de sa disparition, elle portait un manteau d’hiver noir avec capuchon, des souliers de course et un pantalon de laine.

Quiconque aurait des informations permettant de localiser Mme Jimenez est prié de contacter le 514 393-1133 ou le 9-1-1.