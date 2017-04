Soulagé de témoigner à son procès pour avoir drogué des femmes pour les agresser

Après cinq ans de procédures judiciaires, l’infirmier de l’Enfant-Jésus accusé d’agressions sexuelles à l’égard de deux jeunes femmes s’est dit «soulagé» mercredi d’enfin pouvoir prendre la parole pour que «la réalité des faits» soit enfin connue.

Au troisième jour de son procès, Mohamed Doudou Traoré, un homme d’origine malienne de 35 ans, a pris la barre pour expliquer l’ensemble des faits reprochés par les plaignantes.

Pour l’une des plaignantes, il a admis avoir eu, en mars 2011, des «rapprochements» pour lesquels il a lui-même mis fin parce qu’il ne se sentait pas «à l’aise».

«Elle ne m’a jamais attiré physiquement...», a-t-il d’ailleurs répété à plus d’une reprise alors que la jeune femme, assise dans la salle, écoutait son témoignage.

«Monsieur le juge, il n’y a jamais eu de pénétration, jamais eu d’éjaculation, jamais eu de drogue, juste un début de fellation... et j’y ai mis fin parce que je la considérais comme ma sœur et ça ne fonctionnait pas avec mes valeurs personnelles», a dit Doudou Traoré d’une voix forte et déterminée.

Concernant l’autre plaignante, l’accusé a raconté avoir eu deux relations sexuelles complètes «consentantes et faites entre adultes consentants». Il a toutefois mis fin à cette «relation» parce que la jeune femme lui aurait avoué avoir «un copain et que c’était compliqué».

Au passage, Mohamed Doudou Traoré a également écorché le témoignage d’une ancienne copine qui avait mentionné à la Cour que l’accusé avait eu une chlamydia à la suite «de nombreuses infidélités».

«J’ai eu une brûlure sur le gland à la suite d’un voyage au Mali parce que je dormais dans un campement. Un ami médecin malien m’a dit qu’il s’agissait en fait d’un insecte qui laisse de la salive qui fait des brûlures, mais je n’ai jamais eu, monsieur le juge, une chlamydia», a-t-il clamé.

Concernant des contenants de pilules trouvées dans ses poches par cette même copine, l’accusé a dit que celles-ci «lui appartenait» parce qu’il avait des problèmes de «détresse respiratoire».

Aux deux jeunes femmes qui ont dit «croire avoir été droguées», Doudou Traoré n’avait qu’une chose à dire: «Je n’ai jamais pris ou utiliser des drogues pour commettre des agressions sexuelles. Ni avec elles ni avec personne d’autre».

Mohamed Doudou Traoré subira son contre-interrogatoire mercredi après-midi.