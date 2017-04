BlackBerry obtient plus de 814 millions $ US de Qualcomm

La compagnie ontarienne BlackBerry a annoncé mercredi avoir remporté sa cause contre Qualcomm qui doit lui payer plus de 814,86 millions $ US à qui elle avait versé des redevances en trop.

Les deux entreprises avaient accepté de se soumettre à la décision d’un arbitre concernant des redevances versées par BlackBerry à Qualcomm en vertu d’un contrat de licence.

«Nous sommes heureux que l’arbitre ait tranché en notre faveur et nous comptons collaborer avec Qualcomm pour des circuits intégrés spécifiques et des solutions pour l’industrie automobile», a mentionné le président et chef de la direction de BlackBerry John Chen par communiqué.

«BlackBerry et Qualcomm ont une relation fructueuse et nous continuons à valoriser notre partenariat technologique», a-t-il ajouté.

Qualcomm est une compagnie américaine basée à San Diego en Californie qui se spécialise dans la conception de solutions pour la technologie mobile.

Le montant final qui sera versé, incluant les intérêts et les frais juridiques, sera fixé à l’issue d’une audience qui aura lieu le 30 mai à San Diego.