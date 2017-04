De l’espoir pour la demi-sœur des victimes de Jacques Lesage

Ses demi-sœurs ont obtenu justice et se sont libérées du lourd secret de l’inceste qu’elles portaient depuis des décennies. C’est le plus important pour Chantal Knippenberg, demi-sœur de Nathalie et Lucie Lesage qui ont été agressées sexuellement par leur père, Jacques Lesage.

Dans son cas, le jury a prononcé un verdict de non-culpabilité à l’endroit du prospère homme de 79 ans de Val-des-Monts en Outaouais. Mme Knippenberg aurait pour sa part subi des attouchements sexuels de la part de Jacques Lesage. En janvier dernier, celui qui a été surnommé le «père-grand-père» a écopé de 15 ans de prison pour avoir agressé sexuellement deux de ses filles et fait trois enfants à l’une d’elles.

Mardi soir, Nathalie Lesage s’est entretenue avec Jean-François Guérin dans le cadre La parole aux victimes. La femme a relaté courageusement les sévices que son père lui a fait subir et est revenue sur le procès et l’issue salvatrice de celui-ci. En voyant sa demi-sœur à la télévision, Chantal Knippenberg a voulu parler de son histoire.

«Je n’avais pas regardé la télé depuis le procès. J’ai figé en voyant Nathalie. J’ai été touchée, ça m’a redonné de l’espoir. Elle m’a ouvert une porte et permis d’en parler au monde entier. C’est formidable», souffle Chantal en entrevue ce matin dans Le 9 heures avec Jean-François Guérin.

Lucie Lesage à l’avant, Chantal Knippenberg à gauche et Nathalie Lesage à droite | archives

«Je suis tellement fière d’elles»

Depuis le procès de leur père, pour lequel les sœurs ont demandé à ce que l’identité de leur agresseur soit révélée, Chantal Knippenberg dit recevoir beaucoup de messages. «Des jeunes garçons, des filles, des femmes me demandant si ce qu’ils ont vécu est de l’attouchement sexuel», fait-elle savoir.

Chantal aurait été attouchée par son père. «Que ça soit le toucher d’un sein ou une pénétration, c’est de l’abus sexuel. Mes sœurs et moi, on a la même mère, mais pas le même père. Je pensais que mes demi-sœurs ne m’aimaient pas. On s’est rapprochées depuis le procès. Je suis tellement fière d’elles.»

Mme Knippenberg soutient qu’il est important de parler, même si le procès de leur père est terminé. Ça peut aider les victimes qui comme elle se sont tues trop longtemps. «Nathalie ne peut pas être seule à lancer un message d’espoir. [...] Hommes, femmes, garçons, filles, que ce soit un toucher, dénoncez-le à quelqu’un. Il y a de l’aide, des organismes. Ils sont tous là pour vous», assure Chantal Knippenberg