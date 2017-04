Des commerçants excédés poursuivent la STM et la Ville

Excédés par des travaux entamés l'automne dernier, des commerçants de la rue Bishop, entre Maisonneuve et Sainte-Catherine, au centre-ville de Montréal, ont largué mercredi des poursuites contre la Ville et la Société de transport de Montréal(STM).

Ils réclament notamment 2500 $ par mois en guise de compensation.

La STM a amorcé, en octobre dernier, des travaux sur la rue Bishop dans le but de construire un nouveau poste de ventilation mécanique.

Dans leur requête, les commerçants indiquent que «ces travaux ont véritablement transformé cette artère commerciale très fréquentée en un vrai calvaire pour les clients potentiels des commerces qui résident dans cette rue.»

Ils ajoutent que «les travaux laissent la rue dans un état désastreux, occupent les places de stationnement, rendent l’entrée dans la zone dissuasive et difficile d’accès. Sans surprise, les commerçants ont vu leurs activités commerciales baisser considérablement. Les commerces, ainsi que les bars-restaurants de cette même rue, Mesa 14, Ferrari, le Gourmet Burger, Kafein, et le Craft grilled cheese se trouvent donc dans une situation difficile. Si la situation perdure et reste identique, les commerçants n’auront pas d’autres choix que de fermer boutique.»

La demande introductive d’instance déposée devant la Cour supérieure requiert des mesures provisoires pour aider les commerces dans le court terme, notamment :

1. La visibilité de leurs commerces soit améliorée par le biais de publicité gratuite dans les stations de métro Guy-Concordia et Peel ainsi que dans les rues adjacentes à la rue Bishop;

2. l’accès à leurs commerces soit rendu plus facile aux piétons avec l’aménagement d’un accès direct à partir de la rue Sainte-Catherine, ainsi qu’aux automobilistes en interdisant aux ouvriers du chantier de monopoliser les places de stationnement réservées aux commerces;

3. L’utilisation de machines trop bruyantes dans le cadre de ces travaux soit interdite pendant les heures de pointe, à savoir entre 11 heures et 14 heures et entre 16 heures et 21 heures;

4. Des mesures visant à embellir la rue Bishop a l’aide de plantes et de pancartes décoratives qui permettraient de rendre l’environnement de la rue Bishop plus agréable et attrayant pour la clientèle.

Outre ces mesures, les commerçants de la rue Bishop demandent qu’une compensation financière d’un montant de 2 500 $ par mois leur soit accordée, et ce depuis le début des travaux, en raison des troubles et inconvénients qu’ils subissent et qu’ils vont continuer d’avoir jusqu’en 2020.

Les commerces de la rue Bishop ont aussi formulé une demande de provision déposée aujourd’hui (demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde) qui réclame un montant de 25 000 $ afin de mandater une firme d’ingénieurs qui aura pour mission d’expertiser les conditions et le fonctionnement des travaux pou établir si l’échéancier de ces derniers peut être révisé à la baisse.