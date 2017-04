Eddie Murphy en deuil

Charlie Murphy, le frère aîné d’Eddie Murphy, a perdu sa bataille contre la leucémie. L’humoriste est décédé mercredi matin, rapporte TMZ. Il avait 57 ans.

Selon le gérant du regretté artiste, il est mort dans un hôpital de New York. Il suivait des traitements de chimiothérapie.

Les membres de sa famille seraient sous le choc, car l’Américain semblait avoir pris du mieux récemment.

À compter de juin, les téléspectateurs pourront voir le natif de New York dans des épisodes de la quatrième saison de la série dramatique et criminelle «Power» sur la chaîne Starz. Deux apparitions sont également prévues pour la production humoristique «The Comedy Get Down».

En plus de ses nombreuses apparitions au petit écran (il a épaulé Dave Chapelle à quelques occasions en 2004 et 2006 sur Comedy Central) et au cinéma, il a notamment collaboré au scénario des comédies «Un vampire à Brooklyn» et «Norbit» mettant en vedette son célèbre frère.

Ce sont deux enfants que Charlie Murphy laisse notamment dans le deuil. Sa femme, Tisha Taylor Murphy, a été emportée par un cancer de l’utérus en 2009.