EXCLUSIF | Frais accessoires: plus de 1300 demandes de remboursement

La Régie de l'assurance-maladie reçoit une trentaine d'appels par jour depuis deux mois et demi. Près de 2000 patients ont téléphoné pour vérifier si leur médecin avait le droit de les faire payer pour des services, alors que les frais accessoires sont abolis depuis la fin janvier. À ce jour, plus de 1300 personnes exigent un remboursement. La Régie analysera chacun des dossiers pour vérifier si la facturation était légale.

«Je pense que l'effet premier recherché, la dissuasion, est atteint. L’abolition des frais accessoires a eu son effet», se félicite le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Selon lui, ces chiffres démontrent qu’il a y peu de médecins délinquants.

«La population n'a pas besoin de s'inquiéter. La très grande majorité des médecins sont rentrés dans le rang. Ils ne chargent plus les frais accessoires qui ne sont plus permis», assure Dre Diane Francoeur, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

Stratagèmes pour faire payer le patient?

Quoiqu'en dit la FMSQ, l'avocat Me Jean-Pierre Ménard s'inquiète des «stratégies de contournement» que certains médecins ont trouvé pour faire quand même payer le patient. Son cabinet a reçu plusieurs appels de gens qui croient être victimes d’une facturation illégale. «On charge encore des frais, mais pour autre chose. Ça peut être pour de l’équipement, ce qui n’est pas acceptable. Sinon, c’est pour des tests supplémentaires qui ne sont pas requis, nécessaires ou utiles, explique-t-il. On n’a pas vu encore toute la limite de l’imagination des médecins».

Actuellement, 34 médecins font l'objet d'une dénonciation officielle d’un patient. Quatre plaintes ont été acheminées au Commissaire aux plaintes de la Régie de l’assurance-maladie. Aux dernières nouvelles, aucune sanction n'a encore été appliquée puisque les médecins bénéficiaient d'une période de transition, qui s’est terminée le 7 mars.

Sur son registre en ligne de surveillance des frais accessoires, la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, encourage aussi les signalements. Elle en dénombre environ 70 jusqu'à maintenant. Plusieurs plaintes concernent toutefois des coûts pour des formulaires administratifs, ce qui est légal. Seuls des frais accessoires en lien avec des actes médicaux ne doivent plus être chargés.

Des patients réticents à dénoncer

«Nous, on défend tous les médecins spécialistes, mais on ne défendra pas l'indéfendable. Les frais accessoires, c'est terminé», ajoute Dre Francoeur. Cependant, elle dénonce à nouveau le contexte de l’abolition des frais accessoires. Selon elle, la loi a été implantée rapidement, sans véritable consultation. Des médecins ne seraient donc pas encore totalement au courant de toutes les clauses. « Trois mois plus tard, tout est en train de se régler tranquillement, mais il y a eu un ajustement à faire au début», dit-elle.

«Si les gens ont des doutes, ils peuvent appeler à la RAMQ. Qu’ils ne se gênent pas. Elle va les informer. Ils peuvent aussi appeler au Collège des médecins», recommande Gaétan Barrette.

Le ministre de la Santé pense que la majorité des patients ne savent pas encore qu’ils peuvent se plaindre à la Régie de l’assurance-maladie. Il les invite à le faire, mais selon nos informations, plusieurs craignent de perdre leur médecin s’ils le dénoncent. Une situation que constate aussi Me Ménard. «Les gens ont peur de se plaindre. Ils se disent que s’ils font une plainte contre leur médecin, il ne voudra plus les soigner».