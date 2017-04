EXCLUSIF | Le PDG du Conseil du patronat met Québec et Ottawa en garde

Québec et Ottawa pourraient faire face à des poursuites à la suite de la légalisation de la marijuana, comme ce fut le cas pour les compagnies de tabac selon le patron du Conseil du patronat.

C’est le message qu’a livré le président-directeur général du Conseil, Yves-Thomas Dorval, en entrevue à TVA Nouvelles.

«L’État peut être à risque également s’il contrôle directement la production, la distribution ou la vente. On l’a vu dans le domaine des compagnies de tabac, des poursuites peuvent être engagées au cours des années. Et là, le gouvernement ne serait pas gagnant», a-t-il dit.

M. Dorval sait de quoi il parle puisqu’il était le porte-parole de l’industrie du tabac lorsque cette dernière a été poursuivie à plusieurs reprises.

Il souligne que les États qui vendaient des produits du tabac en utilisant des sociétés d’État se sont retirés du marché par crainte de poursuites.

Le PDG du Conseil du patronat s’inquiète aussi de l’impact que risque d’avoir la légalisation sur la sécurité des travailleurs et sur la banalisation de la consommation.

«Il pourrait y avoir plus de banalisation si les prix sont trop bas ou autant de crime organisé que maintenant si les prix sont trop élevés», a-t-il expliqué.

Son inquiétude est partagée par le député libéral de Marguerite-Bourgeoys et ex-policier, Robert Poëti.

«Le crime organisé c’est comme de la mauvaise herbe, vous pouvez l’arracher, ça va toujours repousser. Le crime organisé, il a une qualité, il s’ajuste», a-t-il fait savoir.

Le Québec et l’Ontario ont par ailleurs annoncé en fin de journée mercredi la création d'un comité ministériel conjoint qui se penchera sur les effets liés à la légalisation qui pourrait intervenir dans les 15 prochains mois.

«Ça nous apparaît rapide. Nous autres, on va travailler, on ne va pas chômer, on va travailler avec nos voisins», a indiqué la ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux, Lucie Charlebois.