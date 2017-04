Hydro et le Cégep de Baie-Comeau s'associent pour la rivière au Loup marin

Hydro-Québec s'associe au Cégep de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, pour restaurer et gérer la passe migratoire pour la montaison des ouananiches de la rivière au Loup marin.

L'infrastructure a été mise en place en 1983 par la société d'État.

Hydro-Québec injectera 10 000 $ en matériaux et le Cégep fournira les biens et services.

Cet automne, des finissants du programme d'aménagement cynégétique et halieutique répareront la passe, en plus de l'ouvrir et de la fermer chaque année.

«Il y a d’autres travaux qui s’en viennent sur le suivi de la ouananiche du réservoir Outarde-2. Il y a un grand engouement pour la pêche de cette espèce-là. Il y a relativement peu de suivi qui a été fait dans les 10 dernières années. On travaille avec d’autres partenaires à diverses études pour documenter la population de ouananiche pour voir comment on pourrait augmenter sa population, et atteindre des niveaux intéressants pour créer davantage d’engouement autour de la pêche sportive», a dit un l’enseignant Patrice Lord.