Jonathan Bettez de retour en cour

Jonathan Bettez, accusé de pornographie juvénile et principal suspect de l’enlèvement de Cédrika Provencher, sera de retour en cour, mercredi, au palais de justice de Trois-Rivières.

La Couronne avait demandé le report de la cause, qui devait avoir lieu le 14 février dernier, parce qu’elle n’avait pas complété l’analyse du disque dur et du même coup la preuve.

Bettez fait face à six chefs d’accusation concernant la possession, la distribution et la consommation de pornographie juvénile. Il est en liberté en attendant son procès, mais il doit respecter certaines conditions, dont de ne pas se rendre dans les parcs ou dans les endroits où se trouvent des enfants et de ne pas utiliser internet, sauf au travail.

Selon la police, il a consulté des photos et des vidéos où l’on voit des enfants âgés entre trois mois et 12 ans être agressés sexuellement.

Il n’a jamais été accusé au sujet du meurtre de Cédrika Provencher, dont le corps a été retrouvé en décembre 2015 après sa disparition en 2007.

Au lendemain de sa comparution dans son affaire de pornographie juvénile, en août dernier, Jonathan Bettez avait été démis de ses fonctions de dirigeant principal de l'entreprise familiale de Trois-Rivières, qui a finalement été vendue le 8 mars dernier.