La chance de participer au tournage de «La Guerre des étoiles»

Mark Hamill et Daisy Ridley sont passés par YouTube pour inviter les amateurs de Star Wars à participer à une campagne de charité proposant des lots extraordinaires. Organisée avec Omaze, au profit de l’UNICEF et en conjonction avec le 40ème anniversaire de Star Wars, la campagne Star Wars: Force for a Change proposera cette années des lots exceptionnels pour certains de ses heureux participants.

La campagne, organisée annuellement depuis 2014, invitera cette année les fans de Star Wars à remporter des lots pour le moins attirants, puisqu’à côté de prix d’ampleur modérée, trois d’entre eux pourront vivre trois rêves de fans différents, mais tout aussi excitants.

Le premier pourra se rendre à la première du film Les Derniers Jedi, le prochain Star Wars prévu à la fin de l’année. Le second sera invité au Skywalker Ranch, la célèbre propriété de George Lucas, en Californie, pour assister à une projection privée du premier Star Wars. Le troisième, enfin, sera invité sur le tournage du film de Han Solo, qui se tourne actuellement, et apparaîtra dans une séquence du film.

Autant dire qu’avec des lots aussi prestigieux, la campagne devrait se solder par un certain succès, d’autant qu’elle accompagnera la convention Celebration, qui se tiendra à la fin de la semaine, et devrait permettre de découvrir les premières images du prochain Star Wars, Les Derniers Jedi.