La fièvre des séries s’empare de Montréal

Les partisans des Canadiens de Montréal sont optimistes à quelques heures du premier match de la série contre les Rangers de New York.

Unanimement, les quelques amateurs rencontrés par TVA Nouvelles affirment que les Canadiens se qualifieront pour le deuxième tour des séries.

«Ça va dépendre comment (les joueurs) ils vont jouer et réagir. À Montréal, nous sommes des fans et d’après moi, on va se rendre loin», explique un partisan.

«Je regarde le match avec des chums à la maison. Les Canadiens gagnent ça en six matchs», ajoute un autre.

«Je vais tout regarder. Je vais les écouter à 100%. Je pense qu’ils vont gagner 3-2 ce soir et la série en sept matchs».

Ginette Reno au micro

C’est Ginette Reno qui interprétera les hymnes nationaux ce soir.

La grande dame de la chanson était heureuse et «folle de joie» d’annoncer la grande nouvelle aux partisans montréalais sur Facebook.

«Chers amis, je suis folle de joie! Les fesses me tremblent depuis deux semaines: J'ai perdu 16 livres! Et ah oui! Je chanterai l'hymne nationale demain pour le premier match des séries!Go Habs Go!»