La ministre Freeland fustige la Russie

La ministre des Affaires étrangères a critiqué, mercredi soir, la décision de la Russie de s’opposer lors d’un vote à l’ONU à la tenue d’une enquête sur l’attaque à l’arme chimique menée à Khan Cheikhoun, en Syrie.

Attribuée au régime du président syrien Bachar al-Assad par l'Occident, l’attaque a fait au moins 87 morts, dont 31 enfants, le 4 avril dernier. Cette agression avait amené le président américain Donald Trump à ordonner une frappe contre une base aérienne syrienne.

Mercredi, la Russie et la Bolivie ont voté contre une résolution présentée au Conseil de sécurité de l’ONU par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France pour réclamer une enquête sur l’attaque chimique. La Chine, le Kazakhstan et l’Éthiopie se sont abstenus de voter.

«Le Canada déplore le veto opposé aujourd’hui par la Russie [...].Cette obstruction systématique à l’ONU ignore froidement les souffrances des Syriens et empêche de tenir responsables de leurs actes les auteurs de ces atrocités horribles», a indiqué la ministre Chrystia Freeland.

«Le Canada exhorte la Russie et l’Iran, puisqu’ils soutiennent le régime d’Assad, à se joindre à la communauté internationale pour condamner l’utilisation illégale et odieuse d’armes chimiques», a ajouté la ministre des Affaires étrangères.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a soutenu que le président syrien est «coupable de crimes de guerre» et qu’il doit quitter ses fonctions et répondre de ses actes. Il avait auparavant donné son appui aux frappes américaines menées en riposte à l’attaque à l’arme chimique.