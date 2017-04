L'album de «La Voix» aussi éclectique que les candidats

Les 24 candidats de «La Voix» qui vont au direct auront leur disque. Un double album, réunissant les chansons qu’ils ont interprétées aux auditions à l’aveugle, aux duels ou aux chants de bataille, vient tout juste de sortir.

Avant même que ne débutent les directs de la cinquième saison de «La Voix», ce double album est déjà un cadeau pour le public qui suit les aventures des candidats à travers l’émission. «Ma voix comme un cadeau dit la chanson des coachs, cet album est comme un cadeau que l’on se fait pour célébrer la musique, a indiqué Stéphane Laporte, producteur associé de l’émission et directeur artistique du disque. Il correspond en plus aux habitudes de consommation d’aujourd’hui. Les gens choisissent les chansons une par une et se font des playlists. Ce double album est comme une playlist du printemps, on passe d’un style à une autre, que ce soit pop, rock, soul ou country.»

Candidats de talent

Toutes les chansons ont été réenregistrées en studio par David Laflèche et ses musiciens, avec la complicité des candidats, qui se sont particulièrement investis dans cet exercice. Plusieurs ont aussi choisi de jouer leur partition musicale. Ainsi, Guy Mapoko et Willis Pride ont joué du piano sur leur chanson, alors que Marilyne Léonard-Thiffault était à la guitare acoustique.

«Les musiciens ont passé du temps en studio avec Désirée pour travailler sa version de «Je déteste ma vie», a raconté Stéphane Laporte. Quand est venu le moment d’enregistrer, c’était la journée de la tempête de neige, les musiciens ont dû sortir du studio, quelques minutes, pour aider à sortir une voiture du banc de neige. Pendant ce temps, Désirée a enregistré sa chanson en s’accompagnant seule au piano. Elle l’a fait sans écouteur, comme si elle était dans son salon. Elle a fait une seule prise, et c’était la meilleure. C’est celle qu’on entend sur le disque.»

Les musiciens du band ont aussi été impressionnés par le jeu de guitare de Frank Williams et par son solo sur sa chanson «Aline».

Treize chansons du double album ont été entendues aux auditions à l’aveugle, sept lors des duels et une seule aux chants de bataille. «Comme c’est toujours le fun d’avoir des chansons originales, il y en a trois inédites qui n’ont pas encore été entendues dans l’émission. Les quatre coachs sont aussi venus en studio pour enregistrer le morceau «Ma Voix», de Catherine Major et Moran.»

On y retrouve notamment «Tu ne sauras jamais» de Ludovick Bourgeois, «Quand on a que l’amour» par Cindy Daniel, «Moman» par Andy Bastarache, «Papaoutai » par Zaya Solange, ou encore la tonitruante «Stabwound» par Louis-Paul Gauvreau.

« Louis-Paul s’est beaucoup amusé en studio, a expliqué le directeur artistique. Un groupe de death metal doit avoir des aptitudes athlétiques incroyables, notamment la partie pour le batteur est énorme. David Laflèche et ses musiciens ont parfaitement relevé le défi.»

L’an dernier, le double album de «La Voix IV» a reçu la certification double platine pour plus de 80 000 copies vendues moins d’un mois après sa mise en marché.