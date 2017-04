Le niveau de la rivière Beaurivage rassure les experts

Le niveau et le débit de la rivière Beaurivage, à Lévis, sont à la baisse depuis la mi-journée. Les résidents évacués ont pu regagner leur domicile.

Les experts hydrologues affirment qu’il n’y aura pas de débâcle au cours des 48 prochaines heures. Par ailleurs, les pelles mécaniques présentes si une intervention était nécessaire ont été retirées.

Devant la montée rapide du niveau de l’eau de la rivière, une quarantaine de résidences avaient dû être évacuées de façon préventive mardi matin à Lévis. Les autorités ont permis aux sinistrés de regagner leur domicile.

«Tout est ouvert. Je n’ai eu que quatre pouces d’eau dans mon sous-sol, pas plus que ça, et tout est reparti, a affirmé un riverain qui a pu rentrer à la maison. Le problème est passé et nous sommes bien contents.»

Un embâcle de 1,2 km de long est toujours présent en amont, mais les inquiétudes sont à la baisse. Les mesures d’urgence demeurent en place et les analystes continueront d’évaluer la situation quotidiennement.

Le niveau de plusieurs rivières au Québec est toujours sous surveillance. Hydro Météo signale notamment des inondations des rivières Chaudière, dans Chaudière-Appalaches, de la Petite Nation, en Outaouais.