Le rappel de farine contaminée par la bactérie E. coli à nouveau étendu

Un vaste rappel de farine Robin Hood potentiellement contaminée par la bactérie E. coli a été étendu, mercredi soir, pour englober davantage de lots et de marques de farine.

Outre la farine tout usage Robin Hood, le rappel touche maintenant des produits des marques Brodie, Creative Baker et Golden Temple, toutes distribuées par l’entreprise Ardent Mills.

Bien qu’aucun cas de maladie n’ait été directement associé à la consommation de la farine rappelée, 26 cas d’infection à E. coli avaient été recensés par l’Agence de la santé publique du Canada, en date du 5 avril.

Les bactéries qui ont infecté ces 26 personnes depuis l’automne dernier partagent la même empreinte génétique, qui a également été retrouvée dans des échantillons de farine. Plusieurs malades ont affirmé avoir consommé de la farine Robin Hood avant de développer leurs symptômes.

Six des 26 malades ont dû être hospitalisés, mais tout le monde est parvenu à se rétablir de la maladie.

Dans un communiqué, Ardent Mills a rappelé que le blé pousse à l’extérieur, en présence de bactérie et de microbe, et que moudre les céréales ne permet pas de les éliminer. Seule la cuisson permet de neutraliser les bactéries, a souligné l’entreprise, en invitant ses consommateurs à ne pas manger de farine non cuite et à nettoyer à l’eau chaude et au savon les surfaces entrées en contact avec de la farine crue.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a rappelé que les aliments contaminés par E. Coli ne présentent aucune altération visible ou odeur suspecte.

La liste des produits rappelés

Brodie

- Farine préparée pour gâteaux et pâtisseries – format de 1 kg avec la date «meilleure avant» du 17 janvier 2018 et le code de production 6 291 548.

Creative Baker

- Farine tout usage – format de 20 kg avec la date «meilleur avant» du 17 janvier 2018 et le code de production 6 291 548.

- Farine de blé entier – format de 10 kg avec la date «meilleur avant» du 18 avril 2017 et le code de production 6 292 SK.

Golden Temple

- Sooji Crème de blé – format de 2 kg avec la date «meilleur avant» du 18 janvier 2018 et le code de production 6 292 548.

Robin Hood

- Farine tout usage original – format de 1 kg avec les dates «meilleur avant» des 15, 16 et 17 avril 2018 et les codes de production 6 289 548, 6 290 548 et 6 291 548.

- Farine tout usage original – format de 10 kg avec les dates «meilleur avant» des 14, 15 et 18 avril 2018 et les codes de production 6 288 548, 6 289 548 et 6 292 548.