Le retour des nids-de-poule au Bas-Saint-Laurent

Après la neige, les nids-de-poule. La saison est bel et bien commencée à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, où les employés du Service des travaux publics sont à pied d'œuvre pour réparer les trous qui tapissent le réseau routier.

Les employés municipaux les éliminent en les remplissant d'un mélange d'asphalte recyclé et froid.

«Dans un premier temps, l’asphalte est emmagasiné en stockage et en entreposage. On le reprend ici et on va l’acheminer pour le tamiser et retirer les morceaux nécessaires pour le malaxage. On a un recycleur qui est, ni plus ni moins, qu’un malaxeur. On arrive à un résultat qui est quand même acceptable, mais qui n’est pas comme un asphalte qui sort de l’usine», a soutenu Éric Dionne, coordonnateur aux opérations des travaux publics.

Simon Gagné, mécanicien de Rimouski, s'attend comme chaque année à réparer quantité de véhicules endommagés par des nids-de-poule.

«Quand il y a une pièce de conduite qui est défectueuse, ça va causer un accident si la pièce se brise», a-t-il dit.

Pour ne pas heurter son véhicule et, par conséquent, son portefeuille, il faut tout simplement faire preuve de bon sens.

«Règle d’or: ralentissez! Levez le pied une fois qu’il y a impact, il n’y a pas d’autres options», a lancé le directeur des affaires publiques de CAA-Québec, Philippe Saint-Pierre.

Les pires routes

Au palmarès des pires routes de 2017 de CAA Québec au Bas-Saint-Laurent, le Rang 7 à La Rédemption vient en troisième place.

En deuxième position, on retrouve le chemin du 3e Rang dans le district du Bic, à Rimouski. Enfin, la première position est détenue par la rue des Flambeaux à Neigette.