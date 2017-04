Lehouiller encore hésitant sur le SRB

Le projet de service rapide par bus n’est finalement pas encore coulé dans le béton à Lévis. Le maire Lehouiller déterminera cette semaine lors d’une rencontre «cruciale» avec le ministre des Transports, s’il y aura ou non un SRB sur la Rive-Sud.

Sans pouvoir préciser quand exactement aura lieu cette rencontre importante, le maire de Lévis Gilles Lehouiller affirme toutefois que le «prérequis» est de voir le projet entièrement financé par les deux paliers de gouvernement. «Pour nous, c’est essentiel», affirmait M. Lehouiller, en marge de l’annonce d’une nouvelle exposition au Lieu historique nationale du Canada du chantier A.C. Davie cet été, qui accueillera le yacht Jeffy Jan II, un bateau ayant servi lors de la Conférence de Québec en 1943.

«Il y a comme des ententes de principe depuis vendredi dernier. On a dit qu’on dévoilera en temps et lieu les éléments. Je vous dis qu’il restait quelques ficelles à attacher, on les attache cette semaine», a-t-il poursuivi.

En mars dernier, le maire Lehouiller affirmait pourtant être «dans la game pour la réalisation du SRB». Une opinion qui semble maintenant reposer sur la réfection de la route 116. «Il faudra qu’on assure la réfection de la route 116, sur laquelle doit passer le SRB, en ajoutant des voies automobile, tel que le ministre des Transports le prévoyait en 2011. Pour nous, ça fait partie intégrante du projet», a-t-il affirmé.

Plus modeste à Lévis

Si le projet de SRB se réalise à Lévis, il sera «plus modeste» qu’à Québec, indique M. Lehouiller. «On n’a pas le volume que Québec a, en partant, donc on ne peut pas s’attendre à déployer un SRB de la même façon qu’à Québec. Nous, ce sera un projet plus modeste, mais à la hauteur des attentes de notre population», a fait savoir M. Lehouiller, en précisant que la priorité était d’améliorer le transport collectif sur la Rive-Sud.

Le maire compte par ailleurs présenter le tracé «différent de celui de Québec», au cours des prochaines semaines.

En désaccord avec Blaney

Le maire a par ailleurs indiqué qu’il était en désaccord avec le député conservateur de Lévis Steven Blaney, qui craint que le projet de SRB se transforme en un fiasco comparable à celui de l'événement Québec 1984. «Le transport collectif c’est essentiel», a-t-il mentionné.