Les fourmis auraient inventé l'agriculture pour s'adapter à la sécheresse

Poussées par la sécheresse, les fourmis ont inventé l'agriculture des millions d'années avant les humains selon une étude publiée mercredi dans la revue britannique Proceedings of the Royal Society B.

«Les fourmis champignonnistes représentent l'un des rares groupes d'animaux à avoir développé l'agriculture», explique à l'AFP Michael Branstetter du Smithsonian's National Museum of Natural History aux Etats-Unis, coauteur de l'étude.

Leurs fourmilières abritent des champs souterrains où elles font pousser les champignons qui constituent l'essentiel de leur régime alimentaire.

Les capacités précoces de certaines fourmis en matière d'agriculture étaient déjà connues des chercheurs. Mais le mystère demeure sur la manière dont ces minuscules insectes qui ne sont pas «des êtres conscients comme les humains» se sont mis à cultiver des champignons des millions d'années avant que les humains ne découvrent l'agriculture.

A l'origine, on croyait qu'une première fourmi, de façon fortuite, avait réussi une récolte et que ses descendants avaient perpétué sa technique. La réalité semble plus complexe, vu le niveau de savoir-faire atteint par ces insectes.

Les fourmis «agricultrices» sont capables de protéger leurs cultures des maladies, des parasites ou des sécheresses à une échelle et à un niveau d'efficacité qui rivalise avec l'agriculture humaine. Elles ont même créé de nouvelles espèces de champignons qui ne pourraient survivre sans les soins prodigués, à l'état sauvage.

En analysant l'ADN de 119 espèces de fourmis, des chercheurs américains ont généré «le premier arbre complet de l'évolution des fourmis champignonnistes» et identifié le plus vieil ancêtre de ces cultivatrices.

«Nous avons découvert que les fourmis se sont probablement mises à l'agriculture dans des habitats secs d'Amérique du Sud», explique Michael Branstetter. Des régions où les champignons, qui ont besoin d'humidité, ne pouvaient se développer à l'état sauvage. «Nous avons également constaté que la culture des champignons a commencé il y a 30 millions d'années pendant une période où la planète se refroidissait, où les zones sèches devenaient de plus en plus répandues», ajoute le chercheur.