McKesson veut acheter les pharmacies Uniprix

La compagnie américaine McKesson a confirmé mercredi qu’elle compte mettre la main sur la chaîne de pharmacies Uniprix, dont la direction a approuvé cette transaction.

«Cette acquisition permettra aux pharmaciens indépendants de maintenir leur compétitivité dans une industrie en constant changement. Pour nous, cette transaction est un investissement additionnel dans un marché important, qui démontre notre engagement pour le Québec», a mentionné Paula Keays, présidente de McKesson Canada, par communiqué.

Uniprix est la deuxième plus grosse chaîne de pharmacies au Québec avec 330 points de vente.

«Les racines de McKesson Canada sont implantées en sol québécois depuis plus de 100 ans. Le siège social canadien de McKesson Canada est d'ailleurs situé à Montréal. Uniprix fera partie du réseau de McKesson Canada, l'un des réseaux les plus performants en matière de chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, conçu pour assurer la sécurité des patients, accroître l'efficacité opérationnelle et protéger l'autonomie des propriétaires de pharmacies indépendantes», a dit Philippe Duval, président et chef de la direction de Uniprix.

Ce n’est pas la première fois que le nom de McKesson est associé à Uniprix. Le grossiste, dont le siège social est situé en Californie, est déjà le distributeur des médicaments pour la chaîne. En 2009, la compagnie américaine avait une première fois tenté d’acheter la bannière. Les pharmaciens-actionnaires d’Uniprix avaient toutefois rejeté cette offre lors d’un vote.

Les actionnaires devront se prononcer le 16 mai sur cette transaction. L’acquisition d’Uniprix devrait aussi être approuvée par le Bureau de la concurrence du Canada.